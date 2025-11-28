BIST 10.937
Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği'ni devirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Serdar Dursun kaydetti. 

Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 18'e yükseltirken Gençlerbirliği, 11 puanda kaldı.

Gelecek hafta Kocaelispor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gençlerbirliği ise evinde Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

