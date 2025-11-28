Altın yıl sonu 6 bin TL'yi geçecek mi?

Altın ve gümüşte yükselişin sürüp sürmeyeceği merak konusu olmaya devam ederken, Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı açıklamalar geldi.

Abone ol

Altın fiyatları, Fed'den faiz indirimi beklentisiyle yeniden atağa geçerken, gümüş ise bir ay önce kırdığı rekoru yeniden test etti. Ons altın 4.200 doları zorlarken, ons gümüş ise 54 dolara yükseldi. Gram altın ise 5.700 TL'ye, gram gümüş ise 74 TL'ye çıktı.

Altın ve gümüşte yükseliş sürerken Finans Analisti İslam Memiş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2026 yılında yine gümüşün şampiyon olacağını söyleyen İslam Memiş, altın fiyatlarında ise düşüşe işaret etti. Uzman isim altın ve gümüşe alternatif yatırım aracını da açıkladı.

GÜMÜŞ 1 AY SONRA YENİDEN ZİRVEDE

Gümüş fiyatı Ekim ayında gördüğü 74 TL'lik tarihi rekoru bir ay sonra yeniden kırdı. Gümüş şu anda 73,97 TL, ons tarafı ise 54 dolar seviyesinde. Gümüş neden bu kadar yükseldi? Altın/Gümüş rasyosu tekrar 77 seviyesine gerileyince, haliyle gümüş altına kıyasla daha fazla kazandırdı. 2026'nın şampiyonu yine gümüş olacak.

DÜŞÜŞÜ DEĞERLENDİREN DOĞRU KARAR VERDİ

Özellikle Altın/Gümüş rasyosunda 80 seviyesinin üzerine ataklar bekliyoruz ama gelecek yıl 67 seviyesine kadar gerilediğini görebiliriz. Bu gümüşü pozitif destekleyecektir. Kasım ayında 45.5 dolara kadar gerileyen bir gümüş vardı. Bu seviyeleri değerlendiren yatırımcı doğru bir karar verdi.

ALTIN ŞU AN ARAFTA!

Ons altın 4184 dolar seviyesinde. Rasyo gerileyince biraz daha kendini frenledi. Kabaca 4.000-4200 dolar aralığında dalgalanma devam ediyor. Yatırımcı şuna cevap vermeli? Bu yükselişler devam edecek mi? Yoksa bir tuzak mı var? Altın fiyatları şuan arafta. ABD, Venezüella'ya saldıracak mı, yoksa Rusya-Ukrayna savaşında bir barış olacak mı? Altın fiyatları savaş ya da barış haberlerine göre aksiyon alacak.

YÜKSELİŞLER SÜRECEK Mİ?

Yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Kısa vadede 4.000-4200 dolar aralığını takip ediyor olacağım. Kişisel olarak 2026'nın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna tarafından bir barış haberi bekliyorum. Bu da altın fiyatlarının 4.000 doların altına sarkmasına sebep olacaktır. 3.800-3900 dolar seviyeleri benim için sürpriz olmayacak.

ALTIN VE GÜMÜŞE ALTERNATİF YATIRIM

Yükselen altın ve gümüşe alternatif olan bir yatırım aracı var mı? Evet var, euro mesela. Euro/Dolar paritesi 1,1580 seviyesinde. Burada düşük bir kur var. Dolayısıyla Euro'nun altına alternatif bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bir enstrüman yüksekse, başka bir yatırım aracı ucuzdur. Yüksek olan bir yatırımın arkasından gitmektense ucuz bir yatırıma yönelmek daha mantıklı. Euro/Dolar paritesi 2026'nın ilk çeyreğinde 1,21 seviyelerine çıkmasını öngördüğü için şuan ki seviyenin daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Zirveyi test ettikten sonra arkasından bakmanın gereği yok, bir enstrüman baskı altındayken ya da düşüş trendindeyken yatırım yapmak gerekiyor. Teraziye baktığınız zaman altın şu anda daha maliyetli, Euro daha mantıklı geliyor.

4 YIL İÇİNDE DOLARA KIYASLA DAHA ÇOK ARTACAK

Dolar ve Euro bir yatırım aracı değil. Ama altında bir düşüş beklediğimiz için, dövizle parite yapacağımız için euroyu araç olarak kullanıyoruz. Bu yüzden önemsiyorum. Israrla kağıt paraları yatırım aracı olarak gören varsa önümüzdeki 4 yıl içinde Çin Yuan'ı ve Rus Rublesi'nin dolara kıyasla performansı daha iyi olacaktır.

GÜMÜŞ GÜVENİLİR BİR YATIRIM MI?

Fed'in faiz indirme ihtimali yükseldiği için altında yükseliş var ama yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Gümüş 2020 yılında 2.5 TL'ydi. Ons gümüş ise 12 dolar seviyesindeydi. Bugün gümüş 74 TL, ons ise 54 dolar seviyesinde. Son 5 yılın haritası bu şekilde. Gümüş almak isteyenler bu haritaya bakarak karar verebilirler.

GRAM ALTIN 6 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK MI?

Gram altında 6 bin TL seviyesine çok bir şey kalmadı. Fed faiz indirimine giderse 6 bin TL'yi görebiliriz. ABD, Venezuala'ya saldırırsa gram altında 6 binli rakamları gündeme getirir. Ama tam tersi bir tabloda yılı 5.500-5700 TL aralığında yılı tamamlarız. Çok bilinmezlik, puslu bir hava var. O yüzden net bir rakam vermek doğru değil.