BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  SPOR

Takım arkadaşına tokat atan futbolcuya ağır fatura

Takım arkadaşına tokat atan futbolcuya ağır fatura

Premier Lig’de Everton, Manchester United’ı deplasmanda 1-0 yenerken, maçın 13. dakikasında Idrissa Gueye’nin takım arkadaşı Michael Keane’e tokat atarak kırmızı kart görmesi büyük tepki topladı. Federasyon’un yaptığı inceleme sonrası Everton’ın itirazı reddedildi ve Gueye’ye üç maç men cezası verilirken oyuncunun Newcastle United, Bournemouth ve Nottingham Forest karşılaşmalarında forma giyemeyeceği açıklandı.

Abone ol

Premier Lig'in 12. haftasında Everton deplasmanda Manchester United'ı 1-0 yendi. Maça damga vuran an 13. dakikada yaşandı. Everton'lı Idrissa Gueye takım arkadaşı Michael Keane'e sinirlenerek tokat attı ve kırmızı kart gördü.

Everton'ın Federasyon'a yaptığı itiraz reddedilirken, Senegalli futbolcuya 3 maç men verdi. Everton'ın Newcastle United, Bournemouth ve Nottingham Forest ile oynayacağı maçlarda Gueye forma giyemeyecek.

Everton, Keane ve Gueye'nin barıştığını dün açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya Ticaret Örgütü: 2025'in ikinci yarısında ticaret büyümesi yavaşladı
Dünya Ticaret Örgütü: 2025'in ikinci yarısında ticaret büyümesi yavaşladı
Rusya’da WhatsApp’ın kademeli olarak engellenmeye başladığı açıklandı
Rusya’da WhatsApp’ın kademeli olarak engellenmeye başladığı açıklandı
Numan Kurtulmuş: Şehitlerimizin ruhunu rencide edecek hiçbir şey olmayacak
Numan Kurtulmuş: Şehitlerimizin ruhunu rencide edecek hiçbir şey olmayacak
Beşiktaş'ın Rafa Silva'ya 'getir git' dediği bonservis ücreti ortaya çıktı
Beşiktaş'ın Rafa Silva'ya 'getir git' dediği bonservis ücreti ortaya çıktı
HSK’den kapsamlı yargı düzenlemesi
HSK’den kapsamlı yargı düzenlemesi
Dünya basını Papa'nın Erdoğan'a biçtiği rolü konuşuyor
Dünya basını Papa'nın Erdoğan'a biçtiği rolü konuşuyor
Galatasaray'da derbi öncesi Osimhen gelişmesi!
Galatasaray'da derbi öncesi Osimhen gelişmesi!
Kocaeli açıklarında bir tankerde patlama yaşandı: 25 personel için ekipler sevk edildi
Kocaeli açıklarında bir tankerde patlama yaşandı: 25 personel için ekipler sevk edildi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu! En ucuz bilet...
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu! En ucuz bilet...
İnternet siteleri için yeni düzenlemeler açıklandı
İnternet siteleri için yeni düzenlemeler açıklandı
İsrail'in alçak hamlesi sonrası Türkiye'den sert açıklama!
İsrail'in alçak hamlesi sonrası Türkiye'den sert açıklama!
İmralı görüşmesinde merak edilen detay! Öcalan'a nasıl hitap edildi?
İmralı görüşmesinde merak edilen detay! Öcalan'a nasıl hitap edildi?