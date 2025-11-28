Takım arkadaşına tokat atan futbolcuya ağır fatura

Premier Lig’de Everton, Manchester United’ı deplasmanda 1-0 yenerken, maçın 13. dakikasında Idrissa Gueye’nin takım arkadaşı Michael Keane’e tokat atarak kırmızı kart görmesi büyük tepki topladı. Federasyon’un yaptığı inceleme sonrası Everton’ın itirazı reddedildi ve Gueye’ye üç maç men cezası verilirken oyuncunun Newcastle United, Bournemouth ve Nottingham Forest karşılaşmalarında forma giyemeyeceği açıklandı.Abone ol
Premier Lig'in 12. haftasında Everton deplasmanda Manchester United'ı 1-0 yendi. Maça damga vuran an 13. dakikada yaşandı. Everton'lı Idrissa Gueye takım arkadaşı Michael Keane'e sinirlenerek tokat attı ve kırmızı kart gördü.
Everton'ın Federasyon'a yaptığı itiraz reddedilirken, Senegalli futbolcuya 3 maç men verdi. Everton'ın Newcastle United, Bournemouth ve Nottingham Forest ile oynayacağı maçlarda Gueye forma giyemeyecek.
Everton, Keane ve Gueye'nin barıştığını dün açıklamıştı.