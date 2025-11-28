Bakanlıktan KAIROS açıklaması: 25 personel kurtarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz’de seyir halindeyken patlama ve yangın ihbarı alınan “KAIROS” adlı tankerdeki 25 personelin, bölgeye yönlendirilen ekipler tarafından sağlıklı şekilde kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlıktan, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri'ne 52 mil mesafede, Karadeniz'de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemiye ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, Kurtarma-12 römorkörümüz ve 'Nene Hatun' acil müdahale gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup, gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır."