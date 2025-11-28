BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  EKONOMİ

Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri başlıyor

Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 711 milyon 848 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 711 milyon 848 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçilerin alın teri ve emeğini korumak, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için destekleri aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, "711 milyon 848 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminatına 397 milyon 115 bin 727 lira, bireysel sulama sistemlerine 108 milyon 100 bin 438 lira, sertifikalı tohum kullanımına 87 milyon 729 bin 998 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 81 milyon 411 bin 371 lira, zeytinyağına 36 milyon 524 bin 197 lira ve sertifikalı fidan kullanımına 966 bin 269 lira destekleme ödemesi yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Telegram’daki C7K grubuna operasyon: 4 tutuklama
Telegram’daki C7K grubuna operasyon: 4 tutuklama
Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği'ni devirdi
Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği'ni devirdi
Takım arkadaşına tokat atan futbolcuya ağır fatura
Takım arkadaşına tokat atan futbolcuya ağır fatura
Altın yıl sonu 6 bin TL'yi geçecek mi?
Altın yıl sonu 6 bin TL'yi geçecek mi?
Dünya Ticaret Örgütü: 2025'in ikinci yarısında ticaret büyümesi yavaşladı
Dünya Ticaret Örgütü: 2025'in ikinci yarısında ticaret büyümesi yavaşladı
Rusya’da WhatsApp’ın kademeli olarak engellenmeye başladığı açıklandı
Rusya’da WhatsApp’ın kademeli olarak engellenmeye başladığı açıklandı
Numan Kurtulmuş: Şehitlerimizin ruhunu rencide edecek hiçbir şey olmayacak
Numan Kurtulmuş: Şehitlerimizin ruhunu rencide edecek hiçbir şey olmayacak
Beşiktaş'ın Rafa Silva'ya 'getir git' dediği bonservis ücreti ortaya çıktı
Beşiktaş'ın Rafa Silva'ya 'getir git' dediği bonservis ücreti ortaya çıktı
HSK’den kapsamlı yargı düzenlemesi
HSK’den kapsamlı yargı düzenlemesi
Dünya basını Papa'nın Erdoğan'a biçtiği rolü konuşuyor
Dünya basını Papa'nın Erdoğan'a biçtiği rolü konuşuyor
Galatasaray'da derbi öncesi Osimhen gelişmesi!
Galatasaray'da derbi öncesi Osimhen gelişmesi!
Kocaeli açıklarında bir tankerde patlama yaşandı: 25 personel tahliye edildi
Kocaeli açıklarında bir tankerde patlama yaşandı: 25 personel tahliye edildi