Telegram’daki C7K grubuna operasyon: 4 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Telegram’daki “C7K” adlı grupta devlete, kamu görevlilerine, şehit ve gazi yakınlarına yönelik hakaret, tehdit ve taciz içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilerden 4’ü, çeşitli bilişim ve örgüt suçlarından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya uygulaması üzerinden bir araya gelerek hakaret, taciz ve tehdit içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Telegram uygulamasındaki "C7K" adlı grup/kanalda bir araya gelerek, devlete, kamu görevlilerine, şehit ve gazi yakınlarına yönelik hakaret, taciz ve tehdit içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "bilişim sistemine girme", "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" ve "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suça sürüklenen 12 çocuk hakkında ise gözaltı ve ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram uygulamasındaki "C7K" adlı grup/kanalda bir araya gelerek, başta şehitler, gaziler ve aile yakınları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, yargı mensuplarına, üst düzey kamu yöneticilerine ve kolluk kuvvetlerine yönelik tehdit ve aşağılama içerikli mesajlar paylaştıkları belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Şüphelilerin, ayrıca kamuoyu tarafından bilinen, hayatını kaybetmiş vatandaşların ailelerine ve dini/manevi değerlere hakaretlerde bulunduğu ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik uygunsuz paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.

