Trump, Biden dönemindeki tüm belgeleri feshettiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Joe Biden döneminde otomatik imza cihazı (Autopen) ile atıldığını öne sürdüğü tüm başkanlık belgelerini geçersiz ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait olan sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini hedef alarak, otomatik imza (Autopen) ile atılan tüm başkanlık belgelerini feshettiğini duyurdu.

"HİÇBİR HUKUKİ ETKİSİ YOK"

Trump, "Uykucu Joe Biden" tarafından imzalanan belgelerin yaklaşık yüzde 92'sinin otomatik imza cihazı ile atıldığını öne sürerek, "Bundan böyle geçersizdir, hiçbir hukuki etkisi yoktur" dedi.

Otomatik imza cihazının ABD Başkanı'nın açık ve özel onayı olmadan kullanılamayacağını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Oval Ofis’teki güzel masanın etrafında Biden’ı kuşatan Radikal Sol deliler, başkanlığı onun elinden aldı."

"DAHİL OLDUĞUNU SÖYLERSE YEMİN ALTINDA YALANCI ŞAHİTLİKTEN YARGILANACAK"

Biden tarafından bizzat imzalanmamış tüm başkanlık kararnamelerini iptal ettiğini açıklayan Trump, "Autopen'i kullanan kişiler bunu yasa dışı biçimde yaptı. Joe Biden Autopen sürecine dahil değildi ve dahil olduğunu söylerse yemin altında yalancı şahitlikten yargılanacaktır." diye konuştu.