Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 5 maçın 4'ünde mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği, son 5 maçında yalnızca 1 kez puan alabildi.

Gençlerbirliği, ligin son 5 maçında Kocaelispor mağlubiyetinin yanı sıra TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1, Göztepe'ye 1-0 ve Galatasaray'a 3-2 yenildi. Bu süreçte sadece RAMS Başakşehir'e 2-1 üstünlük kuran Başkent temsilcisi, 5 maçta 3 puan elde edebildi.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada ise 3 mağlubiyet yaşadı. Bu yenilgilerin tamamını deplasmanda alan başkent ekibi, ligin 12. haftasında RAMS Başakşehir'i sahasında 2-1 yenmişti.

Başkent temsilcisi, 10. haftada sahasında Konyaspor'a kaybetmesinin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı.

Gençlerbirliği, son 5 maçta 5 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

