Ukrayna'daki yolsuzluk krizi! Üst düzey istifa geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın istifasını doğrulayarak “spekülasyonları önlemek” amacıyla kabul ettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zelenskiy, resmi hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Yermak'ın istifasını sunduğunu doğrulayarak, kararı "spekülasyon ve söylentilerin önüne geçmek" amacıyla kabul ettiğini bildirdi.

Yermak'a görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar için teşekkür eden Zelenskiy, "Andriy, müzakere sürecinde Ukrayna'nın tutumunu her zaman olması gerektiği şekilde temsil etti. Bu tutum daima vatansever bir duruştu." dedi.

Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yeniden yapılanma sürecine işaret ederek, yeni başkanın belirlenmesi için istişarelere yarın başlayacağını ve sürecin şeffaf yürütüleceğini duyurdu.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), sabah saatlerinde, bir soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisi'nde arama yapıldığını bildirmişti.

NABU'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından Devlet Başkanlığı Ofisi'nde soruşturma faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtilmişti.