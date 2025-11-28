BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL

Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir çiftliğe ait arazide çıkan yangın söndürüldü.

Karaçalı mevkisinde O.D'ye ait çiftlik arazisinde, çürümüş ağaç ve köklerin kontrollü olarak yakılması sırasında rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgenin çamurlu olması nedeniyle belediye ekiplerine ait kepçelerle yanan alanın üzerine toprak dökülmesi sonucu yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

