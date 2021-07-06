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Suudi Arabistan ile BAE arasında büyük kriz

Suudi Arabistan ile BAE arasında büyük kriz

Ortadoğu'nun dizaynı için çalışan iki müttefik Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında son zamanlarda yaşanan ayrışma OPEC+ toplantısına da sıçradı. Riyad, petrol üretim kesintisinin 2022 sonuna kadar uzatılmasına karşı çıkan Abu Dabi'ye çok kızdı. Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bahane edip BAE ile uçuşları durdurdu ve gümrük uygulaması başlattı.

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Bir dönem aralarından su sızmayan Körfez bölgesinin iki komşu ülkesi Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Riyad'ın 2020'nin son aylarında bölgesel politikalarına yeni rota çizme sinyali vermesinin ardından Abu Dabi ile yollarını ayırmaya başladığına yönelik işaretler her geçen gün artıyor. Reuters'in haberine gör; OPEC+ toplantısında Riyad ve Abu Dabi öncelikler konusunda anlaşmazlığa düştü.

OPEC+ grubunun bakanlar toplantısı üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine iptal edildi. Gerilim, taraflar arasında köprülerin atılma noktasına geldiği yorumuna neden oldu. Abu Dabi'nin Riyad’ın önerilerine karşı duruşu sonrasında Suudi Arabistan, salgın gerekçesiyle BAE'ye yönelik uçuş yasağı kararı aldı.

OPEC+, üretimi ağustos-aralık döneminde toplamda günlük 2 milyon varil yükseltme ve var olan üretim kesintilerini 2022 sonuna kadar uzatma teklifini ele almıştı. Ancak BAE'nin itirazları üzerine mutabakat sağlanamadan noktalandı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, kesintileri uzatma teklifine yanaşmayan BAE'ye 'taviz gösterme ve mantıklı olma' çağrısında bulundu.

Uçuş yasağı kararı

Yaşanan gerilimin ardından Riyad'dan sürpriz bir hamle geldi. BAE'den Suudi Arabistan'a doğru aktarmalı uçuşlar dahil tüm uçuşlar, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) delta varyantı salgını gerekçesiyle pazar gecesi durduruldu. BAE'ye yönelik gümrük uygulaması da başlatıldı. Sınırda kilometrelerce uzunlukta TIR kuyrukları oluştu.

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