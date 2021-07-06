Aydın'da sokakta mide bulandıran olay! Tecavüz ederken yakalandı cezası şok etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Gözaltına alınan sapığa verilen cezaya sosyal medyadan tepki yağdı.

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Efeler ilçesinde yaşanan mide bulandıran olay gündeme bomba gibi düştü. A.D. isimli sapık sokağın ortasında bir köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Yaşanan bu iğrençliğin ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan A.D. 1033 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Zavallı köpek ise polis ekipleri tarafından barınağa teslim edilerek koruma altına alındı. A.D. isimli sapığın serbest bırakılması sosyal medyada büyük tepki çekerken, yaşanan olay hayvan hakları derneklerini de ayağa kaldırdı.

Haytap Hayvan Hakları Federasyonu sosyal medya hesabından "Bu kendini bilmez adam gündüz vakti şehir merkezinde sokakta yaşayan zavallı köpeğe tecavüz etti. Gözümüzün önündekileri bile koruyamiyoruz artık. Hayvanın feryatlarına çıkan kişiler polis güçlerine haber vermişler. Ve sonuç; zaten ödenmeyecek olan 1033.00 TL. İdari para cezası. Adam serbest.. Elini kolunu sallayarak geziyor. Belki yarın çocuğunuza, torununuza bunu yapacak. Yasa için, gerçekten hayvanların haklarını koruyacak yasa için işte bu yüzden çırpınıyoruz. Gerekli şikâyetlerimizi yaptık ancak kanun onları korumadığı için idari para cezasından öteye gitmesini beklemiyoruz." açıklamasını yaptı.

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nin kurucu başkanı Ömür Gedik sosyal medya hesabından "Şu anda Ankara’da mecliste Hayvan Hakları yasa tasarısı toplantısındayım. Yeni yasaya göre şu aşağıdaki adam yine hapse girmeyecek. Değiştirmeye çalışıyoruz. Bastırıyoruz. Lütfen paylaşarak destek verin" paylaşımında bulundu.