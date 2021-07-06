Rus uzmandan Türk zırhlı araçlarına büyük övgü

Rus zırhlı araç şirketi Remdizel'in baş tasarımcısı İgor Zaharoviç, Türk zırhlı araç şirketlerinin söz konusu pazarda en büyük rakiplerden biri olduğunu söyledi.

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Rus zırhlı araç şirketi Remdizel'in baş tasarımcısı İgor Zaharoviç, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Türk zırhlı araç şirketleri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Zaharoviç, Türk zırhlı araç şirketlerinin en büyük rakiplerden biri olduğunu söyledi.

Türklerin herkesle dostluk kurmayı başardığını ifade eden Zaharoviç, "Hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek orada herkesle dostluk kurmayı başarmış, tanıtım amaçlı ve diğer amaçlar için herkese kendi araçlarını sunmuş Türk işletmeleri oluyor" dedi.