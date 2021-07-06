Mustafa Destici Ordu'daki ters kelepçe krizi sonrası Bakan Soylu ile görüştü

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün polislerce ters kelepçe takılarak gözaltına alınmasına ilişkin konuştu.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün polislerce ters kelepçe takılarak gözaltına alınmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nda krize neden olan olaya ilişkin Mustafa Destici, olayı öğrenir öğrenmez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü ve bu hadisenin yaşanmasına neden olan görevlilerle ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

"Partisinin tüm teşkilat mensuplarına salgınla mücadelede görevlilere yardımcı olmalarını istediklerini" dile getiren Mustafa Destici, "hiç kimsenin toplum sağlığı konusunda uyacakları kurallardan muaf olmadığını" söyledi.

"Çok manidar"

Polisin, "devletin halkla karşı karşıya gelen yüzü olduğunu" söyleyen Destici şöyle konuştu:

"Her kamu görevlisi gibi güvenlik güçlerimiz de görevlerini hukuk çerçevesinde yapmak zorundadır. Ters kelepçe uygulamasının en ekstrem durumlarda ve son çare olarak uygulanması gerektiğine dair tüm kolluk güçlerine, İçişleri Bakanımızın talimatı olduğunu da biliyoruz. Buna rağmen hem de bir bayana bu uygulamayı reva görmek, haksız ve idari-adli süreçlerde soruşturulup yargılanması gereken bir durumdur. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun bu ve benzer hususlardaki yüksek hassasiyeti ve talimatlarına rağmen, bunların yaşanıyor olması da çok manidardır.

Biz bakanımıza güveniyoruz. Onun özellikle terörle, suçla ve suçlularla karşı ne kadar fedakar bir çalışma yürüttüğüne de şahidiz. Devletin terörle mücadelesinin en sağlam aktörlerinin başında olan Sayın İçişleri Bakanımız, bu tür hadiselerle de yıpratılıp terörle mücadelesine de sekte mi vurulmak istenmektedir? Sadece şahsı değil, onunla birlikte bütün İçişleri Bakanlığı ve emniyet personeline de aynı zorluk mu yaşatılmak istenmektedir? Acaba hangi mihraklar devreye girmiştir de bir taraftan İçişleri Bakanlığı ve Emniyet zorda kalsın, öbür taraftan BBP tabanı tahrik edilerek hükümet ve Cumhur İttifakı yıpratılsın?

Bir taşla iki kuş vurma hesabı güdenler şunu bilsinler ki biz bu oyunlara gelmeyiz, bu tahriklere kapılmayız, bu provokasyonu bozarız. Açılan soruşturmada olayın bu yönleri de araştırılmalı, burada dahli ve ihmali olanlar soruşturma kapsamına alınmalıdır. Hukukun sınırlarını zorlayan kamu görevlileri, meslekleri kadar bulundukları kurumun ve devletin itibarına da zarar vermiş olurlar."