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Hayvanların korunmasıyla ilgili teklif komisyonda

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hayvanların korunmasıyla ilgili teklif komisyonda

Hayvanların korunmasına ilişkin teklif, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor.

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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başladı.

Komisyon, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç başkanlığında toplandı.

Hayvanların haklarının korunması, hayvanlara eziyet ve kötü muamelenin önlenmesi için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporunun, teklifin hazırlanmasında bir kaynak olduğunu belirten Kılıç, teklifin, toplumsal duyarlılıkların büyük bir kısmını karşılayacağını, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun genel kanaatini yansıtacağını bildirdi.

Komisyonda, CHP'nin, benzer kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi önerisi, tekliflerin gönderildiği esas komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu olmadığı için işleme alınmadı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, ilk imza sahiplerinden olduğu teklife ilişkin sunumuna başladı.

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