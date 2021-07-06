Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'ten fetva geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı bayram öncesi sıkça sorulan "Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?" soruya ilişkin fetva verdi. Diyanet kurbanlık satışının tek çekim veya vadeli olarak yapılabileceğini açıkladı.

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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık alımıyla ilgili merak edilen sorular da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu sene de Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na, "Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?" diye sordu.

Başkanlık ise konuyla ilgili bir fetva yayınlayarak halkın merakını giderdi.

Diyanet tane tane açıkladı

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yayınlanan fetvada, kurbanlık alan şahsın nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabileceği açıklandı.

Kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak alınabilir

Diyanet'ten verilen fetvanın tamamı ise şu şekilde:

"Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

"Faizli işlem sebebinden sakınmak gerekir''

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."