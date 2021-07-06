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Avustralya'da eski kadın vekil: Şu anda kabinede bulunan bakan taciz etti

Avustralya'da eski kadın vekil: Şu anda kabinede bulunan bakan taciz etti

Avustralya'da eski milletvekili Julia Banks, 2017'de parlamentoda, şu anda kabinede bulunan bir bakan tarafından tacize uğradığını iddia etti.

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BBC'nin haberine göre, iddiaya biyografisinde yer veren Banks, parlamento oylaması sırasında o dönemde milletvekili olan erkek siyasetçinin, yanına oturup eliyle bacağına uygunsuz biçimde dokunduğunu belirtti.

Banks, kimliğini açıklamadığı bu kişinin şu anda kabinede görev yaptığını söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın ofisinden yapılan açıklamada, bu iddia konusunda bilgi sahibi olunmadığı, ancak bu tür bir davranışın "kesinlikle kabul edilemez" bulunduğu ifade edildi.

Morrison, bir bakanın parlamentoda bu şekilde davranmasını, "akıl almaz bir utanmazlık" sözleriyle nitelendirdi.

Banks'in iddiaları, Morrison'un muhafazakar hükümetinde ve Avustralya siyasetinde kadınlara yönelik davranış biçimi konusunu tekrar gündeme getirdi.

Julia Banks daha önce de Avustralya siyasetinde cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Avustralya'da eski parlamento çalışanı Brittany Higgins 2019'da parlamentodaki makamında bir bakan danışmanı tarafından tecavüze uğradığına iddia etmişti.


Morrison, Higgins'in iddiasını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek hükümetin, eski çalışanın şikayetini gerektiği gibi ele almadığı için sorumlu olduğunu bildirmişti.

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