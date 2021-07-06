Bartın'da feci kaza! Araç karşı şeride geçti: Ortalık kan gölüne döndü

BARTIN’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin karşı şeride geçip başka bir otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Polisevi kavşağında meydana geldi. Merve Nur Tepe (22) yönetimindeki 16 AJN 197 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Yüksel Üstünsoy (40) idaresindeki 74 BP 096 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Otomobilde sıkışan sürücü Yüksel Üstünsoy ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan Üstünsoy ile Merve Nur Tepe sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Yüksel Üstünsoy tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kapanan yol otomobillerin çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.