BIST 1.396
DOLAR 8,65
EURO 10,26
ALTIN 503,98
HABER /  EKONOMİ

Dolar mı alınır altın mı? Teknik uzman Şatıroğlu'ndan yatırımcıya uyarılar

Dolar mı alınır altın mı? Teknik uzman Şatıroğlu'ndan yatırımcıya uyarılar

Altın ve para piyasaları teknik analisti Tunç Şatıroğlu, enflasyon verisinin ardından altın gümüş ve dolarla ilgili beklentilerini sıraladı. Dolar kurunda düşüşler alım fırsatı diyen Şatıroğlu, altında psikolojik sınırın geçildiğini belirtti.

Abone ol

TÜİK tarafından açıklanan haziran TÜFE ve ÜFE fiyatlarının piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren teknik uzman ve ekonomist Tunç Şatıroğlu, yatırımcılar dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Tunç Şatıroğlu özellikle üretici fiyat endeksinim ulaştığı yüzde 42,89’luk oranına dikkat çekerken bu oranın enflasyonu daha da çok tetikleyeceğini açıkladı. Dolar kurunun düşmemesi halinde enflasyonu düşürmenin çok zor olacağını öne süren Şatıroğlu “Şimdi Yİ-ÜFE böyleyken tüketici enflasyonun daha da artması kaçınılmaz. Yİ-ÜFE'nin bir kısmı küresel etkiler bir kısmı da kur kaynaklı. Küresel etkilere müdahale imkanımız yok. Yani enflasyonun düşmesi isteniyorsa bu kur düşmeli. Hem de epey düşmeli” diye yazdı.

Enflasyon hakkındaki düşüncelerini özetleyen Şatıroğlu dolar kuru, dolar endeksi, altın ve gümüş fiyatlarını değerlendirerek yeni beklentilerini takipçileriyle paylaştı.

Dolar kurunda düşüşler alım fırsatı 
Şatıroğlu dolar kuru için yaptığı analizde 8.70 TL seviyelerindeki yüksek dolar kurunun açıklanan yüksek enflasyon oranındaki payına değindi. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecinde elini zayıfladığını belirten Şatıroğlu, dolar kurunda dün ve bugün yaşanan son düşüşünü piyasaların Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentisindeki azalmaya bağladı. Dolar fiyatında 8.49 TL seviyesinin teknik açıdan destek olduğunu ifade eden Şatıroğlu düşüşlerin birer fırsat olduğunu belirtti.

Altın psikolojik sınırı geçti 
Şatıroğlu altın fiyatları için ise, teknik analizin olmazsa olmazlarından “Ichimoku bulutu”ndan faydalanarak yaptığı analizde ons altın fiyatının psikolojik 1800 sınırını geçtiğine değindi. Altın fiyatlarının 21 günlük Kaufman ortalamasını zorladığını söyleyen ünlü teknik analist, “Wavetrend al gösteriyor, 21 günlük Kaufman ortalaması da geçilince bu kuvvetli al sinyali olur” notunu paylaştı

Gümüşte yön için altın takip edilmeli
Şatıroğlu son olarak gümüş fiyatı içinde altın fiyatının takip edilmesi gerektiğini vurgularken şunları yazdı:

“Gümüş iki gündür 21 günlük Kaufman ortalamasını geçemiyordu. Bugün üzerine attı. Pozitif kapanış olması durumunda bu kuvvetli AL sinyali olur. Ancak yine de yön için altın takip edilmeli”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yeni yapılandırmada borcu olan işletmelere büyük fırsat! 135 bin liranın 54 bini siliniyor
Foto Galeri Yeni yapılandırmada borcu olan işletmelere büyük fırsat! 135 bin liranın 54 bini siliniyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Akbank'tan yaşanan sistem arızası hakkında açıklama
Akbank'tan yaşanan sistem arızası hakkında açıklama
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zülfü Livaneli açıklaması: CHP tertemiz bir partidir
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zülfü Livaneli açıklaması: CHP tertemiz bir partidir
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'nin desteğine teşekkür
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'nin desteğine teşekkür
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kur'an Kursu uyarısı: Bırakın camide neşeli olsunlar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kur'an Kursu uyarısı: Bırakın camide neşeli olsunlar
'Elmalı Davası'nın istismar mağduru kardeşler yüzme ve badmintona başladı
'Elmalı Davası'nın istismar mağduru kardeşler yüzme ve badmintona başladı
Ortaokul kayıt sorgulama e okul ekranı çocuğum hangi okulda?
Ortaokul kayıt sorgulama e okul ekranı çocuğum hangi okulda?
Sanat dünyasının acı kaybı! Ayhan Alptekin hayatını kaybetti ölüm nedeni...
Sanat dünyasının acı kaybı! Ayhan Alptekin hayatını kaybetti ölüm nedeni...
Biontech aşısının varyant koruyuculuğu daha da düştü! Son araştırmada şok rapor
Biontech aşısının varyant koruyuculuğu daha da düştü! Son araştırmada şok rapor
Avcılar'da hırsızı selfie merakı ele verdi! Çektiği fotoğraf silindi zannetti ama...
Avcılar'da hırsızı selfie merakı ele verdi! Çektiği fotoğraf silindi zannetti ama...