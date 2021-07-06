Dolar mı alınır altın mı? Teknik uzman Şatıroğlu'ndan yatırımcıya uyarılar

Altın ve para piyasaları teknik analisti Tunç Şatıroğlu, enflasyon verisinin ardından altın gümüş ve dolarla ilgili beklentilerini sıraladı. Dolar kurunda düşüşler alım fırsatı diyen Şatıroğlu, altında psikolojik sınırın geçildiğini belirtti.

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TÜİK tarafından açıklanan haziran TÜFE ve ÜFE fiyatlarının piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren teknik uzman ve ekonomist Tunç Şatıroğlu, yatırımcılar dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Tunç Şatıroğlu özellikle üretici fiyat endeksinim ulaştığı yüzde 42,89’luk oranına dikkat çekerken bu oranın enflasyonu daha da çok tetikleyeceğini açıkladı. Dolar kurunun düşmemesi halinde enflasyonu düşürmenin çok zor olacağını öne süren Şatıroğlu “Şimdi Yİ-ÜFE böyleyken tüketici enflasyonun daha da artması kaçınılmaz. Yİ-ÜFE'nin bir kısmı küresel etkiler bir kısmı da kur kaynaklı. Küresel etkilere müdahale imkanımız yok. Yani enflasyonun düşmesi isteniyorsa bu kur düşmeli. Hem de epey düşmeli” diye yazdı.

Enflasyon hakkındaki düşüncelerini özetleyen Şatıroğlu dolar kuru, dolar endeksi, altın ve gümüş fiyatlarını değerlendirerek yeni beklentilerini takipçileriyle paylaştı.

Dolar kurunda düşüşler alım fırsatı

Şatıroğlu dolar kuru için yaptığı analizde 8.70 TL seviyelerindeki yüksek dolar kurunun açıklanan yüksek enflasyon oranındaki payına değindi. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecinde elini zayıfladığını belirten Şatıroğlu, dolar kurunda dün ve bugün yaşanan son düşüşünü piyasaların Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentisindeki azalmaya bağladı. Dolar fiyatında 8.49 TL seviyesinin teknik açıdan destek olduğunu ifade eden Şatıroğlu düşüşlerin birer fırsat olduğunu belirtti.

Altın psikolojik sınırı geçti

Şatıroğlu altın fiyatları için ise, teknik analizin olmazsa olmazlarından “Ichimoku bulutu”ndan faydalanarak yaptığı analizde ons altın fiyatının psikolojik 1800 sınırını geçtiğine değindi. Altın fiyatlarının 21 günlük Kaufman ortalamasını zorladığını söyleyen ünlü teknik analist, “Wavetrend al gösteriyor, 21 günlük Kaufman ortalaması da geçilince bu kuvvetli al sinyali olur” notunu paylaştı

Gümüşte yön için altın takip edilmeli

Şatıroğlu son olarak gümüş fiyatı içinde altın fiyatının takip edilmesi gerektiğini vurgularken şunları yazdı:

“Gümüş iki gündür 21 günlük Kaufman ortalamasını geçemiyordu. Bugün üzerine attı. Pozitif kapanış olması durumunda bu kuvvetli AL sinyali olur. Ancak yine de yön için altın takip edilmeli”