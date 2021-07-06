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'Elmalı Davası'nın istismar mağduru kardeşler yüzme ve badmintona başladı

'Elmalı Davası'nın istismar mağduru kardeşler yüzme ve badmintona başladı

TÜRKİYE’nin gündemine 'Elmalı davası' olarak gelen, Antalya Finike'de istismara uğradıkları gerekçesiyle açılan davanın ardından korumaya alınan G.E.G (7) ve İ.E.G.(10) adlı kardeşler, sporla rehabilite ediliyor.

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Aile bireyleri tarafından istismar edildikleri iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren yargılama devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kararıyla korumaya alınan G.E.G ve İ.E.G., aynı Çocuk Evleri Sitesi'nde farklı iki villaya yerleştirildi. Alınan bilgiye göre, iki kardeş yaz döneminde açılan yüzme ve badminton kursuna başladı.

Kurumdaki 2 psikoloğun çocuklarla yakın iletişim halinde olduğu, mesleki çalışmalar ve psikososyal desteğin devam ettiği belirtildi. İki kardeşte psikolojik açıdan olumlu gelişmeler gözlendiği ve süreç takibinin yapıldığı da bildirildi.

Çocuklar koruma altında
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dosyada çocukların çekirdek ve geniş aile bireyleri tarafından istismara uğradığı tespiti yapan sosyal hizmet raporlarıyla harekete geçmişti. Bölge ve merkezden çağrılan meslek uzmanlarıyla değerlendirme toplantısı yapılarak, çocukların yargılama süreci tamamlanıncaya kadar sağlıklı psikolojik tedavi ve takiplerinin yapılması için devlet korumasına alınması gerektiği görüşü bildirilmişti. Geçen hafta yapılan toplantıda çocukların kurumda koruma altına alınması kararı verildi.

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