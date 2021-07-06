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Bayram tatili birleştirildi mi 2021 uzatıldı mı resmi açıklama

Bayram tatili birleştirildi mi 2021 uzatıldı mı resmi açıklama

Kurban bayramına az bir zaman kala vatandaşlar Kurban bayramı tatili kaç gün oldu, uzatıldı mı sorularına yanıt aradı. Bu sene kurban bayramı 20 Temmuz salı gününe denk geliyor.Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

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Kurban bayramı tatili kaç gün oldu araştırması son günlerde vatandaşların gündeminde. 20 Temmuz salı günü başlayacak olan Kurban bayramı 11 gün olacak mı sorusunun yanıtı için gözler Kabine Toplantısı sonrasında Erdoğan'a çevrilmişti. Fakat Erdoğan bayram tatili hakkında bir açıklamaya yapılmadı. İlerleyen günlerde bu konu hakkında bir açıklama bekleniyor. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

Bayram tatili 11 gün mü olacak: Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

Ancak idari izin kararı alınması halinde bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri faydalanabilecek. Resmi tatil olarak ilanı durumunda ise özel sektör çalışanları da sürecin içerisine dahil edilmiş olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı’nda alınacak tedbirler de masada olacak. Kabinede perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyor.

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