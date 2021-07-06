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Usta yönetmenden acı haber! Richard Donne hayatını kaybetti

Usta yönetmenden acı haber! Richard Donne hayatını kaybetti

"Superman" ve "The Goonies" gibi çok sayıda gişe rekoru kıran Hollywood filminin yönetmeni Richard Donner, 91 yaşında hayata veda etti.

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Ünlü Hollywood yönetmeni Richard Donner'den acı haber geldi. 91 yaşındaki Donner'in dün hayatını kaybettiği bildirildi. Hollywood Reporter'ın aktardığına göre; Richard Donner'ın vefatını asistanı duyurdu. Ünlü yönetmenin ölüm sebebine dair yakınlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

"Goonies" filminin yıldızı Sean Astin de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Richard Donner hayal edebileceğiniz en büyük, en gür sese sahipti..." ifadelerini kullandı. "The Goonies"in üzerine inşa edildiği hikayenin yazarı, yönetmen Steven Spielberg, yaptığı açıklamada, Donner'ın "Filmlerine güçlü bir şekilde hakim olduğunu" ifade etti.



"En büyük Goonie'yle takılmaya benziyordu"
Yapım şirketi aracılığıyla açıklamasını paylaşan Spielberg, "Onun etrafında olmak; en sevdiğiniz koçla, en zeki profesörle, en ateşli motive ediciyle, en sevecen arkadaşla, en sadık müttefikle ve elbette, en büyük Goonie'yle takılmaya benziyordu" dedi.


Kariyeri
24 Nisan 1930'da New York'ta dünyaya gelen Donner, yönetmenlik kariyerine 1961 yılında 'X-15' filmiyle başlamıştı. Richard Donner, "Superman" ve "The Goonies"in yanı sıra, 1976 yapımı korku klasiği "The Omen", Mel Gibson ile Danny Glover'ın oynadığı "Lethal Weapon" serisi ve 1988 yapımı "Scrooged" adlı filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti. Donner, 2006 yılında "16 Blocks" filmi ile kariyerini noktalamıştı.

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