PKK sembolü olan çocuk parkının davası başladı mahkeme son halini istedi

Küçükcekmece'deki çocuk parkında PKK ve KCK sembollerinin olduğu iddiasıyla açılan davada belediye çalışanları savunma yaptı.

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KÜÇÜKÇEKMECE'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin silahlı terör örgütü PKK / KCK'nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle üç sanığın 7.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, parkın son halinin fotoğraflarını istedi.

Parkın yapımını üstlenen inşaat firmasının peyzaj mimarı Yüksel P., kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarı Gülsüm G. ve Küçükçekmece Belediyesi'nde görevli kontrol mühendisi Deniz Doğan K. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Tepeden çekilince belli oldu

Kontrol mühendisi Deniz K., savunmasında, "Ben bunun başka şeylere çağrışım yapacağını düşündüm ve kaldırılmasını söyledim. Hiçbirimiz bu düşüncede değiliz. Hepimizin de milliyetçi insanlar olduğumuza inanıyorum. Yağmurlar başlayınca kaldırılamadı. Süreç uzadı ve bu konu buralara geldi. Böyle bir terör örgütüyle anılmak onur kırıcı. İlk etapta kimse bundan rahatsız olmadı. Ta ki belediye tepeden video çekene kadar. Tepeden çekildikten sonra belli oldu ve tepki geldi. Ben daha öncesinden, 'Neden bu renkler' diye itiraz da ettim. Biz bu işi zaten kabul etmemiştik başka. Benim asla kötü niyetim yoktu. Böyle bir şeyle yan yana gelmek bile onur kırıcı. Diğer kişilerin de bu terör örgütüyle yan yana gelecek insanlar değil. Ben kontrolden sorumluyum ve işimi iyi yaptığımı ve ihmalimin olmadığını düşünüyorum. Sonradan kamuoyunda bir tepki olunca hemen değiştirdik" dedi.

Hiçbirimiz anlamadı bile

Peyzaj mimarı Yüksel P. ise "Biz ihaleyi alıyoruz, sözleşmeyi imzalıyoruz, projeler geliyor ve konuşuyoruz. İşi yaparken, sürekli danışıp onay almaz zorundayız. Bu işe sonradan dahil oldum. Deniz Hanım projeyi yolladı, ben de taşeron firmaya ilettim. Projede güneş figürü vardı. Gülsüm Hanım güneşin kenarlarını köşeli yapabileceklerini söyledi. Duvar yeşildi. Sarı, kırmızı, yeşil renk o şekilde ortaya çıktı. Böyle bir konunun içinde olmak çok üzücü. Deniz Hanım rahatsızlığını söyledi. Biz, yıldızların ucuna mavi daireler yaptık. Amacımız, yıldız görüntüsünü kaybetmekti aslında. Biz bunu konuşurken, drone ile çekim yapılmış. Sonra sosyal medyada bu hale geldi. Çok masumca ve rengarenk olsun diye yola çıkılan şey korkunç bir şeye dönüştü. Hiçbirimiz bu görüntüyü anlamadık bile. Ama drone görüntüsü ile suç duyurusunda bulunulmuş. Cahillik de diyebilirsiniz ama sözde bayrak denilen şeyi bilmiyordum bile" diye konuştu.

Olayın ciddiyetini sonra anladık

Kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarı Gülsüm G. de savunmasında, "Öncelikle terör örgütü propagandası suçlamasıyla yargılandığım için çok üzgünüm. Müşteriler bir şey hayal ediyor, biz de teknik olarak ne, nasıl mümkün olur onu yapıyoruz. Ben orada bir güneş yapmaya çalıştım. Aslında orada kullanılan renk kırmızı değil, kiremit kırmızısı olarak geçer. Yıldızın olduğu yer, gezegen konseptli yerdi.

Proje yapıldığında, Yüksel Hanım aradı ve 'Bunu hemen değiştirmemiz lazım. Terör örgütünün bayrağını anımsatıyor' dedi. Ben o zaman fark ettim. Şeklin terör örgütü renklerini andırdığının söylenmesinin ardından yıldız köşelerine pon pon şeklinde mavi renkli şekiller yerleştirdik. Biz olayın ciddiyetini medyaya düştükten sonra anladık. Çocuklar için keyifli, neşeli bir konsept yaptık ama üzücü bir noktaya bağlandı" diyerek suçlamayı reddetti.

Parkın 40 gün sonra gerekli değişikliğe uğradığını belirten sanık avukatları da müvekkillerinin PKK terör örgütü ile zıt düşüncelere sahip olduklarını, PKK'yı lanetleyen insanlar olduklarını ve olayda kasıtlarının olmadığını belirterek beraatlerini talep ettiler. Mahkeme heyeti, tanık dinlenmesine yer olmadığına, parkın son halinin fotoğraflarının gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İddianame

İddianamede, 8 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece Belediyesi'ne ait sosyal medya hesabından "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık." başlıklı video görselinin paylaşılması üzerine, 11 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kenan Ç. isimli bir kişinin müracaatta bulunduğu ve amblemle ilgili belediye görevlilerinden şikayetçi olduğu kaydedildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nın da şikayette bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, "parkın yapımında görev alan kamu ve özel sektöre bağlı tüm şahısların tanık olarak ifadelerinin alındığı, devam eden süreçte dosya kapsamına yansıyan beyanlar, söz konusu parkın ihale şartnamesine aykırı olarak yapılması ve bu aykırılığın yapıldığı, süreçte şahıslar arasında yapılan sosyal medya yazışmaları birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin, park içerisine işlenen sembollerin PKK/KCK'yı simgelediğini net bir şekilde bildikleri" öne sürüldü. İddianamede, parkın yapımını üstlenen inşaat firmasının peyzaj mimarı Yüksel P., kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarı Gülsüm G. ve Küçükçekmece Belediyesinde görevli kontrol mühendisi Deniz Doğan K. hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ayrı ayrı 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisleri isteniyor.