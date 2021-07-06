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SpaceX'in uzay mekiğine 360 derece manzaralı tuvalet

SpaceX'in uzay mekiğine 360 derece manzaralı tuvalet

SpaceX'in Crew Dragon mekiğinin tepesinde bulunacak 360 derecelik eşsiz bir manzaraya sahip camdan kubbeye tuvalet yerleştirilecek.

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Geçtiğimiz mart ayında, SpaceX'in Crew Dragon kapsülünün yeni tasarımını paylaşan Elon Musk, kapsülün üstünde camdan bir kubbe olacağını ve astronotlara 360 derecelik eşsiz bir manzara sunacağını açıklamıştı.

SpaceX'in uzaya ilk sivil uçuş görevi olan Inspiration4'de kullanılacak Crew Dragon mekiğinin tepesindeki kubbede ne olacağı merak konusuydu.

Tuvalet yerleştirilecek 
Dört kişilik ekibin liderliğini yapan milyarder girişimci Jared Isaacman, bu ayrıcalıklı bölümde tuvalet olacağını söyledi.

SpaceX, şimdiye kadar Crew Dragon kapsülüyle NASA astronotlarını uzay istasyonuna üç kez gönderdi. Ancak bu uzay gemilerinin hiçbirinde kubbe yoktu.

Çünkü mekiğin uç kısmı, istasyona kenetlenmek için kullanılıyor astronotlar buradan geçerek istasyona giriyor.

Inspiration4 ekibi ise uzay istasyonuna gitmeyeceği için Crew Dragon mekiğinin tepesindeki kenetlenme mekanizmasına ihtiyaç olmayacak. Bu nedenle tepedeki mekanizma,  yolcuların içinde durabileceği bir bölmeyle değiştirilecek.

Jared Isaacman, "Belki çok fazla mahremiyet yok, ama uzay aracının üst kısmını geri kalanla ayıran bir tür perde var ve burası aynı zamanda cam kubbenin olduğu yer. Yani ekip, tuvaleti kullanmak zorunda kaldığında müthiş bir manzarayla karşılaşacak." dedi.

Isaacman ayrıca, tuvaleti kullanmayı öğrenmenin Inspiration4'un yoğun uçuş öncesi eğitim programının bir parçası olduğunu söyledi.

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