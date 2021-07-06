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Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu'ya tam destek! Kim demiş Soylu yalnız, kimsesiz diye

MHP lideri Devlet bahçeli, Partisinin grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bugüne kadarki en sağlam desteğini açık açık dile getirdi. Soylu'nun terörle mücadelede adını altın harflerle yazdırdığını belirten Bahçeli, "Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye" diye sordu...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tam destek geldi. Son dönemde Bakan Soylu'nun yalnız kaldığı iddiaları üzerine MHP lideri Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında konuştu. "Kim demiş Sayın Soylu yalnız, kimsesiz diye?" diye soran Bahçeli, "Ön şartsız destekledik, bundan sonra da destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte Devlet Bahçeli'nin konuşmasının o bölümü:  

Terörle mücadelede adını altın harflarla yazdırdı

- Terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya itibar suikastlarını kaygıyla izlediğimizi ve asla kabul etmediğimizi not olarak düşmek istiyorum.

- Kim demiş Sayın Soylu yalnız, kimsesiz diye. Türkiye'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, bölücü terör örgütüyle mücadele eden devlet adamıdır.

- Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim denilenlere aldırış etmemiz mümkün değildir. Terörle mücadeleyi dağda, taşta yürüten devletimizi ön şartsız destekledik, bundan sonra da destekleyeceğiz.

- Bizim bu tür tahrik ve tacizlere karnımız toktur. Biz MHP'yiz, biz Cumhur İttifakı'yız.

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