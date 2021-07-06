Hindistan’da binlerce kişiye Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edildi! 14 kişi tutuklandı

İkinci dalganın sert vurduğu Hindistan’da umut tacirleri harekete geçti. Sahte aşı merkezlerinde binlerce kişiye, corona virüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildi. Olayın duyulmasının ardından, aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

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Hindistan'da binlerce kişi, sahte corona virüs aşısı satan, geniş kapsamlı bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Yetkililer, soruşturmanın ardından pek çok doktor ve sağlık çalışanın tutuklandığını duyurdu.

NTV'de yer alan habere göre Mumbai polis departmanının üst düzey yetkilisi Vishal Thakur, ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletindeki finans merkezi Mumbai'de veya yakınında en az 12 sahte aşılama turu yapıldığını söyledi.

Sahte şırınga ve sertifika ürettiler

Thakur, "Tuzlu su kullanıyor ve enjekte ediyorlardı. Tuttukları her sahte aşı kampında bunu yapıyorlardı. Doktorları tutukladık. Sahte sertifikalar, şişeler, şırıngalar üreten bir hastane kullanıyorlardı” dedi.

28 bin dolar kazandılar

Bununla birlikte Thakur, tahmini olarak 2 bin 500 kişiye sahte enjeksiyon yapıldığını söyledi. Ayrıca, organizatörler, kurbanlarından aşı için ücret alarak toplamda 28 bin dolar (yaklaşık 242 bin lira) kazandı.

Olay nedeniyle şimdiye kadar hile, cinayete teşebbüs, komplo kurmak gibi suçlamalarla 14 kişi tutuklandı. Thakur, polisin, dolandırıcılığa karışan diğer kişileri soruşturmaya devam etmesiyle daha fazla tutuklamanın olabileceğini söyledi.

Öte yandan, CNN International’ın haberine göre, sahte aşı uygulamaları Mayıs sonu ile Haziran başı arasında gerçekleşti. Yetkililer, aldıkları aşı sertifikalarından şüphelenen bazı dolandırıcılık mağdurlarının durumu polise bildirmesinin ardından soruşturmaya başladı.