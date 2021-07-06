İstanbul'da hırsızlar salgını fırsata çevirdi! Musluktan TV'ye kadar her şeyi çaldılar

İSTANBUL'da pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan otele girerek musluktan, çarşafa, televizyondan, tost makinesine kadar ne buldularsa çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

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Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Yoğurtçu Faik Sokak üzerinde bulunan ve pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan otel yetkilileri 28 Haziran 2021 tarihinde polise başvurarak işyerlerinden hırsızlık meydana geldiğini söyledi. İşyeri yetkilileri içerde bulunan 8 adet su ısıtıcısının, tost makinelerinin, odalarda bulunan televizyonların, yatak çarşaflarının, yastıkların, banyo ve lavabo bataryalarının çalındığını belirtti. Ayrıca çalınan musluk bataryaları nedeniyle borulardan akan sular nedeniyle otel içinde de hasar meydana geldiği belirtildi.



Hırsızlık Büro Amirliği yetkilileri olayla ilgili yaptıkları incelemede şüphelilerin otele çatıda bulunan bir pencere camını kırarak girdiklerini tespit etti. Güvenlik kameralarının otel kapalı olduğu için çalışmadığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin çaldıklarını kamyonet tarzı bir araca yükleyerek olay yerinden kaçtıkları belirlendi.







Polise giriş kaydı bulunuyor

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri soruşturmada hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 7 adet 32 Ekran, 3 adet 22 Ekran olmak üzere toplam 10 televizyon, 7 adet televizyon kumandası, 5 adet musluk başlığı, 5 adet duş başlığı ve musluk ele geçirildi. Poliste sorguları tamamlanan şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden daha önceden de hırsızlık suçundan polise geliş kaydı bulunan 22 yaşındaki Enes İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.