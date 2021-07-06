BIST 1.387
DOLAR 8,67
EURO 10,25
ALTIN 502,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Nişantaşı'na sağlıklı evler geliyor

İstanbul'da hırsızlar salgını fırsata çevirdi! Musluktan TV'ye kadar her şeyi çaldılar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da hırsızlar salgını fırsata çevirdi! Musluktan TV'ye kadar her şeyi çaldılar

İSTANBUL'da pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan otele girerek musluktan, çarşafa, televizyondan, tost makinesine kadar ne buldularsa çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Abone ol

Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Yoğurtçu Faik Sokak üzerinde bulunan ve pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan otel yetkilileri 28 Haziran 2021 tarihinde polise başvurarak işyerlerinden hırsızlık meydana geldiğini söyledi. İşyeri yetkilileri içerde bulunan 8 adet su ısıtıcısının, tost makinelerinin, odalarda bulunan televizyonların, yatak çarşaflarının, yastıkların, banyo ve lavabo bataryalarının çalındığını belirtti. Ayrıca çalınan musluk bataryaları  nedeniyle borulardan akan sular nedeniyle otel içinde de hasar meydana geldiği belirtildi.

Hırsızlık Büro Amirliği yetkilileri olayla ilgili yaptıkları incelemede şüphelilerin otele çatıda bulunan bir pencere camını kırarak girdiklerini tespit etti. Güvenlik kameralarının otel kapalı olduğu için çalışmadığı tespit edildi.  Yapılan çalışmalarda şüphelilerin çaldıklarını kamyonet tarzı bir araca yükleyerek olay yerinden kaçtıkları belirlendi.


Polise giriş kaydı bulunuyor
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri soruşturmada hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 7 adet 32 Ekran, 3 adet 22 Ekran olmak üzere toplam 10 televizyon, 7 adet televizyon kumandası, 5 adet musluk başlığı, 5 adet duş başlığı ve musluk ele geçirildi. Poliste sorguları tamamlanan şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden daha önceden de hırsızlık suçundan polise geliş kaydı bulunan 22 yaşındaki Enes İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası'ndan 'enflasyon neden yükseldi? raporu
Merkez Bankası'ndan 'enflasyon neden yükseldi? raporu
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Kahramanmaraş'ta 'muayene ücreti' dehşeti! Sağlık çalışanını rehin alıp darbetti
Kahramanmaraş'ta 'muayene ücreti' dehşeti! Sağlık çalışanını rehin alıp darbetti
Adana'da kocası kıskanınca bıçaklayıp öldürdü! Tişörtteki mesaj şaşırttı
Adana'da kocası kıskanınca bıçaklayıp öldürdü! Tişörtteki mesaj şaşırttı
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Bazencir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Bazencir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Altın kritik sınırı aştı! Gram 502 lira seviyesinde gözler çarşamba gününde
Altın kritik sınırı aştı! Gram 502 lira seviyesinde gözler çarşamba gününde
Rize'de görenler paniğe kapıldı: Çok şükür korkulan değilmiş
Rize'de görenler paniğe kapıldı: Çok şükür korkulan değilmiş
Abdülkadir Selvi: Psikolojik savaş yaşanıyor amaç Erdoğan'ı tasfiye etmek
Abdülkadir Selvi: Psikolojik savaş yaşanıyor amaç Erdoğan'ı tasfiye etmek
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı
Mehmet Metiner'den AK Parti'ye dikkat çeken uyarı: Zevale doğru sürükleniriz
Mehmet Metiner'den AK Parti'ye dikkat çeken uyarı: Zevale doğru sürükleniriz