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Okul kayıt sorgulama nereden bakılır 2021-2022 kayıt sorgulama

Okul kayıt sorgulama nereden bakılır 2021-2022 kayıt sorgulama

Çocuğum hangi okula gidecek, 2021-2022 okul kayıt sorgulama nasıl, nereden yapılır araştırması başladı. MEB ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıtlarının e okul üzerinden yapıldığını duyurdu. MERNİS bilgileri ile yapılan e okul kayıt sorgulama işlemine nereden bakılır? İşte okul kayıt sorgulama işlemi...

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2021-2022 eğitim öğretim yılının Eylül ayının başında başlayacağını duyurdu.Yeni dönemde ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) bilgileriyle e-Okul sistemi üzerinden yapıldığını açıklandı. Bu gelişme üzerine veliler çocuğum hangi okula gidecek, okul kayıt sorgulama nasıl, nereden yapılır araştırmasına başladı. İşte Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) bilgileriyle yapılan okul kayıt sorgulama ekranı

2021-2022 kayıt sorgulama nasıl yapılır? E-okul kayıt sorgulama ekranı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) bilgileriyle e-Okul sistemi üzerinden yapıldığını duyurdu. İşte, Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 kayıt sorgulama nasıl yapılır?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nce yapıldı.

Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk 1'inci sınıfa; 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5'inci sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-Kayıt işlemi tamamlandı. İlkokul 1'inci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi.

5'inci sınıfa yerleştirilen öğrenciler için de velilere ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi.

İlk kez e devletten yayınlanacak: Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak.

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek..

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