BIST 1.397
DOLAR 8,65
EURO 10,28
ALTIN 502,43
HABER /  EKONOMİ

Altın kritik sınırı aştı! Gram 502 lira seviyesinde gözler çarşamba gününde

Altın kritik sınırı aştı! Gram 502 lira seviyesinde gözler çarşamba gününde

FED'in çarşamba günü açıklayacağı tutanaklardan önce altın fiyatları yükselişe geçti. Ons değeri 1.800 dolar sınırına dayanan altının gram fiyatı kritik sınır olan 500'ün üzerine çıktı. İşte 6 Temmuz altın fiyatlarında son durum...

Abone ol

FED, çarşamba günü 15-16 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarını açıklayacak. Böylece piyasa tutanaklarda beklenenden erken bir faiz artırımı olup olmayacağına dair ipuçları arayacak. Piyasalar ise Çarşamba günü açıklanacak FOMC tutanaklarını bekliyor.

Gram altın 500 liranın üzerinde

Gram altın fiyatları ons altındaki yükselişle harekete geçti. Gram altın 502,38 liraya kadar yükseldi. Spot piyasada ons altın yüzde 0.46 oranında yükselişle 1799 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler kısa vadede 1813 dolar direncine doğru hareket olabileceğini bekliyor.

Geçen hafta istihdam verileri öncesinde 1.752 dolara kadar gerileyerek iki ayın en düşüğüne gelen ons altın, istihdam verilerinin beklentiyi aşması ve enflasyona dair endişelerin artırmasıyla yeniden yükselmişti.  Haziran ayını yüzde 7’den fazla düşüşle 1.755 dolar civarında kapatan ons altın, Temmuz ayı başından beri kademeli bir yükselişle 1.800 dolara kadar tırmandı.

Gram altın fiyatı

Alış: 502,12 Türk lirası

Satış: 502,21 Türk lirası

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 797,20 Türk lirası
Satış: 815,39 Türk lirası

Yarım altın fiyatları

Alış: 1.589,42 Türk lirası
Satış: 1.630,79 Türk lirası

Cumhuriyet altın fiyatları

Alış: 3.302,00 Türk lirası
Satış: 3.352,00 Türk lirası

ÖNCEKİ HABERLER
Rize'de görenler paniğe kapıldı: Çok şükür korkulan değilmiş
Rize'de görenler paniğe kapıldı: Çok şükür korkulan değilmiş
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Abdülkadir Selvi: Psikolojik savaş yaşanıyor amaç Erdoğan'ı tasfiye etmek
Abdülkadir Selvi: Psikolojik savaş yaşanıyor amaç Erdoğan'ı tasfiye etmek
Mehmet Metiner'den AK Parti'ye dikkat çeken uyarı: Zevale doğru sürükleniriz
Mehmet Metiner'den AK Parti'ye dikkat çeken uyarı: Zevale doğru sürükleniriz
İlyas Tetik eşi ve oğlu İlkkan kimdir İlyas Tetik evli mi ailesi
İlyas Tetik eşi ve oğlu İlkkan kimdir İlyas Tetik evli mi ailesi
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Temmuz ayı burs ve kredi ödemelerine başladı
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Temmuz ayı burs ve kredi ödemelerine başladı
Tosuncuk sorgusu sürüyor gizlilik kararı alındı
Tosuncuk sorgusu sürüyor gizlilik kararı alındı
Özbekistan’da yeni karar! Toplu etkinlikler Kovid-19 nedeniyle geçici olarak yasaklandı
Özbekistan’da yeni karar! Toplu etkinlikler Kovid-19 nedeniyle geçici olarak yasaklandı
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon
Gaziantep'te vicdansız anne bebeğini hastanede bırakıp kaçtı
Gaziantep'te vicdansız anne bebeğini hastanede bırakıp kaçtı