Altın kritik sınırı aştı! Gram 502 lira seviyesinde gözler çarşamba gününde

FED'in çarşamba günü açıklayacağı tutanaklardan önce altın fiyatları yükselişe geçti. Ons değeri 1.800 dolar sınırına dayanan altının gram fiyatı kritik sınır olan 500'ün üzerine çıktı. İşte 6 Temmuz altın fiyatlarında son durum...

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FED, çarşamba günü 15-16 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarını açıklayacak. Böylece piyasa tutanaklarda beklenenden erken bir faiz artırımı olup olmayacağına dair ipuçları arayacak. Piyasalar ise Çarşamba günü açıklanacak FOMC tutanaklarını bekliyor.

Gram altın 500 liranın üzerinde

Gram altın fiyatları ons altındaki yükselişle harekete geçti. Gram altın 502,38 liraya kadar yükseldi. Spot piyasada ons altın yüzde 0.46 oranında yükselişle 1799 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler kısa vadede 1813 dolar direncine doğru hareket olabileceğini bekliyor.

Geçen hafta istihdam verileri öncesinde 1.752 dolara kadar gerileyerek iki ayın en düşüğüne gelen ons altın, istihdam verilerinin beklentiyi aşması ve enflasyona dair endişelerin artırmasıyla yeniden yükselmişti. Haziran ayını yüzde 7’den fazla düşüşle 1.755 dolar civarında kapatan ons altın, Temmuz ayı başından beri kademeli bir yükselişle 1.800 dolara kadar tırmandı.

Gram altın fiyatı

Alış: 502,12 Türk lirası

Satış: 502,21 Türk lirası

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 797,20 Türk lirası

Satış: 815,39 Türk lirası

Yarım altın fiyatları

Alış: 1.589,42 Türk lirası

Satış: 1.630,79 Türk lirası

Cumhuriyet altın fiyatları

Alış: 3.302,00 Türk lirası

Satış: 3.352,00 Türk lirası