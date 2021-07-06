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Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden on binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürülen ve Mehmet Aydın'ın sorgu işlemleri devam ederken, dosyaya gizlilik kararı konulduğu öğrenildi.

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İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın sorgusuna saat 22.00'de başlandı.

Aydın'ın yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı öğrenildi.

Mehmet Aydın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işlemi sürüyor. Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı alındığı kaydedildi.

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