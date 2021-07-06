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Sultanbeyli’deki kurban pazarında 35 bin liraya alıcısını bekliyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sultanbeyli’deki kurban pazarında 35 bin liraya alıcısını bekliyor

Sultanbeyli’deki kurban pazarında "Efe” adı verilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki kurbanlık tosun, 35 bin liraya alıcısını bekliyor.

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Kurban Bayramı’na 2 hafta kala kurbanlıklar, gerekli kontroller sonrası İstanbul’a giriş yaptı. Küpeleri, pasaportları kontrol edilen ve gerekli şartları sağlayan kurbanlıklar, hayvan sahipleri tarafından çadırlara yerleştirilmeye başladı. Sultanbeyli’de bulunan kurban pazarındaki ‘Efe’ isimli hayvan ise 1 ton 250 kilogram ağırlığıyla diğer büyükbaş hayvanlar arasında dikkat çekiyor. Pazarın ilk gününden kurban satış alanına gelen vatandaşlarda Efe’ye yoğun ilgi gösterdi.

“Hep yem ve arpayla besledik”

Efe’nin sahibi Musa Tekin, “Efe şu an 3 yaşında. Doğduğu günden bu yana bizimle. 1 ton 250 kilogram ağırlığında. Pazarın en iddialı hayvanlarından biri. 35 bin lira gibi bir fiyatı var. Şimdiden alacak kişiye hayırlı olsun. İstanbul’a yeni giriş yaptık. Yol yorgunluğu nedeniyle Efe’de biraz bitkin. Normalde 50 kilogram daha fazlası var. Kendi hayvanlarımız, hep yem ve arpayla besledik. Kesinlikle hayvanı şişirecek takviye bir besin vermedik” diye konuştu.

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