İlyas Tetik eşi ve oğlu İlkkan kimdir İlyas Tetik evli mi ailesi

Birçok ünlü isim ile çalışan keman virtüözü İlyas Tetik 61 yaşında hayatını kaybetti. Hiç bir hastalığı olmayan İlyas Tetik'in ölüm nedeni intihar olarak açıklandı. Ölümü ile sevenlerini ve dostlarını üzen İlyas Tetik'in hayatı merak konusu oldu. Aslen İzmirli olan İlyas Tetik 13 yaşında ilk kez kemanla tanıştı. Peki İlyas tetik evli mi eşi ve oğlu İlkkan Tekin kimdir?

Abone ol

Ünlü keman virtüözü İlyas Tetik, 61 yaşında hayatını kaybetti, ölüm haberi sanat dünyasını ve sevenlerini üzdü. İlyas Tetik'in ölüm nedeni olarak intihar ettiği açıklandı. Bu üzücü gelişmenin ardından İlyas Tetik kimdir, neden öldü, ölüm sebebi nedir araştırmaları başladı.

"Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi birçok esere imza atan 60 yaşındaki besteci, keman virtüözü İlyas Tetik yaşadığı geçim sıkıntılarından dolayı Sarıyer'deki evinde intihar etti.

İlyas Tetik'in cesedini bulan ailesi hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sarıyer Asayiş Büro ve Olay yeri İnceleme ekipler kaldığı Beyaz Lale sokağa gelip incelemelerde bulundu.

Oğlu İlkkan Tetik, babasının ölüm haberini doğrularken "Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına da destek veren Tetik'in vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.

İlyas Tetik kimdir nereli?

İlyas Tetik 25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tetik "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi eserlere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan, Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmıştır.