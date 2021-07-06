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Malatya'daki trafik kazasında polis memuru feci şekilde can verdi

Malatya'daki trafik kazasında polis memuru feci şekilde can verdi

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçtuğu kazada 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1 polis memuru da yaralandı.

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Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Muzaffer Aydın yönetimindeki 55 AAK 417 plakalı otomobil, Adıyaman Sarıkaya Mahallesi istikametine giderken virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada polis memurlarından Muzaffer Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, Sara Şen ise yaralandı. Yaralı polis memuru Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Muzaffer Aydın'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Feci kazada hayatını kaybeden polis memurunun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı yerin ‘Ölüm virajı’ olarak adlandırıldığını belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

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