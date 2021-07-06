Kemal Özkiraz ve Orhan Uğuroğlu canlı yayında birbirine girdi Erdoğan tartışması!

Gazeteci Orhan Uğuroğlu ve Kemal Özkiraz arasında Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda canlı yayında bir tartışma yaşandı.

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Halk TV’de ekrana gelen Gökmen Karadağ ile Açıkça programında Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu arasında sert bir tartışma yaşandı.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Anayasayı işaret ederek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sonraki seçimde aday olamayacağını söyledi ve anket şirketlerine “Neden anketlerinizde Erdoğan’ı aday gibi gösteriyorsunuz? Anayasayı yok mu sayıyorsunuz? AK Parti’nin adayı demeniz lazım“ tepkisini gösterdi. Uğuroğlu, anketlerin bu şekilde yapılarak halk nezdinde bir algı oluşturulduğunu öne sürdü.

Özkiraz ise bu konuyu gündeme getiren ilk kişinin kendisi olduğunu hatırlatarak, “Ancak biz Anayasa Mahkemesi değiliz. Biz halkın merak ettiği soruları soruyoruz. Eleştirinizin adresi yanlış. Bizim böyle bir sorumluluğumuz yok. Ben CHP’nin, İYİ Parti’nin genel başkanı değilim. Siyaseten bununla mücadele etmesi gereken anket şirketleri değil. Siyasi partiler öyle bir mücadele edecek ki; biz ankete gittiğimizde vatandaş sizin bu bahsettiğiniz tepkiyi bize verirse, ben bunu üç ay üst üste soramam“ diyerek Uğuroğlu’na yanıt verdi.