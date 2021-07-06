Selin Sekerci kaç yaşında dizileri hangisi? Selin Sekerci sevgilileri

Oyuncu Selin Şekerci'nin kendisi gibi oyuncu olan ve youtube programları ile ünlenen İbrahim Selim iile olan aşkı tatilde belgelendi. Yeni bir aşka başlayan ikili birlikte ilk kez görüntülendi. Peki Selin Sekerci kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimdir?

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Oyuncu olan Selin Şekerci'nin adı yeni bir aşk iddiası ile anılıyor. Kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile gözlerden uzak bir aşk yaşadığı söylenen Selin Şekerci'nin hayatı da merak konusu oldu. Peki İbrahim Selim kimdir, kaç yaşında, evli mi eşi Şebnem Gürçay'dan boşandı mı?

Selin Şekerci (32) ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi İbrahim Selim (42), ilk kez Marmaris'te Barba Saranda isimli mekanda objektiflere yansıdı. Sabah saatlerinde kahvaltı yapan çift, soluğu denizde aldı. Dalgalı denizde yüzmekte zorlanan ikiliden İbrahim Selim, gazetecileri fark edince panik yaptı.

Sektöre çok erken yaşta girdiğini anlatan Selin Şekerci, oyunculuk yaparken bir yandan da konservatuvara hazırlandığını ve her sene 9 Eylül Üniversitesi'nin sınavlarına girdiğini ifade etmişti.

Ünlü oyuncu, yetenek sınavı jüri üyelerinin kendisine "Yine mi sen geldin!" dediklerini dile getirmişti.

İbrahim Selim kimdir:

1979'da Ankara’da doğdu. Seslendirme sanatçısı ve oyuncu İbrahim Selim aslen Arvin-Arhavilidir. 3 sene biyoloji okudu daha sonra Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitirdi.

Ankara’da günlük TRT dizilerinde oyunculuğa başladı. Daha sonta İstanbul'a taşındı. Burada DOT Tiyatro'ya girdi. Arada dizilerde yer aldı. Çok sayıda reklamda yer aldı ve seslendirme yaptı. Afife Tiyatro Ödülleri’nin ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü kazandı. Daha sonra Derviş Zaim'in filmi Rüya, Fatih, Kusursuzlar ve Şubat(dizi)'ta rol aldı.Son dönemde Youtube kanalı "Stolk" ile karşımıza çıkıyor.