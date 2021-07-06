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Covid 19 son rakamları korkunç Dünya genelinde 4 milyon can aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Covid 19 son rakamları korkunç Dünya genelinde 4 milyon can aldı

Son yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgını dünya genelinde 4 milyon can aldı.

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Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyonu geçti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en fazla can kaybı 621 bin 335 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 525 bin 229 ile Brezilya, 403 bin 310 ile Hindistan, 233 bin 689 ile Meksika, 193 bin 389 ile Peru, 138 bin 579 ile Rusya, 128 bin 231 ile İngiltere, 127 bin 680 ile İtalya, 111 bin 197 ile Fransa ve 109 bin 466 ile Kolombiya izledi.

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