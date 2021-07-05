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Bayram öncesi otobüs biletlerine fiyat tepkisi

Bayram öncesi otobüs biletlerine fiyat tepkisi

Aylardır salgın yüzünden memlekete gidemeyenler, Kurban Bayramı'nda yollara düşecek. Ama bu yolculuğu otobüsle yapmak isteyenler biletlerin yüksek fiyatlarıyla karşılaşıyor.

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Salgının başladığı günden bu yana pek çok kez şehirler arası otobüslerde yüzde 50 yolcu sınırı uygulandı. Bu nedenle de fiyatlar yükseldi. 1 Temmuz itibarıyla normalleşme süreci başlayınca düşmesi beklenen bilet fiyatları hala inmedi.

Kurban Bayramı yaklaştıkça otobüs bilet fiyatları tartışması daha da alevlendi.

Örneğin bundan birkaç ay önceki Ramazan Bayramı'nda İstanbul'dan Denizli'ye bir yolcu 140 liraya bilet alabiliyordu. Bu bayramda ise bilet fiyatı 220 lira oldu.

Yolcular tepkili

Yolcular bu duruma tepkili: 

“Önceleri gidiş-dönüş 240 liraydı, bayramda 450'ye gidip geleceğim.”

“Fiyatlar gerçekten yüksek.”

“15 gün önce 160 liraya geldim. Daha 15 gün geçti, hemen 170 yapmışlar. Nasıl oluyor bu anlamadım Bayram fırsatçılığı bu, fırsatçılık yapıyorlar.”

"Fiyat hala yüksek bir şekilde devam ediyor. 250 lira gibi bir rakam. Uçak biletiyle yarışıyoruz şu an."

Firmalar masrafları bahane ediyor

Firmalara göre bilet fiyatlarının düşmemesinin nedeni masrafların artması.

Yolcular fiyatlar düşer umuduyla bekliyor. Fakat bayram öncesi fiyatların böyle bir düşüş öngörülmüyor.

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