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Emekli aylıkları ve ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek

Emekli aylıkları ve ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Erdoğan, emeklilerin Temmuz'da enflasyon oranına ilişkin zamlanan maaşlarının ve ikramiyelerinin, Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçti. Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde çok merak edilen sorulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek
Erdoğan, emekli maaşlarına, Temmuz ayı enflasyon oranları kapsamındazam yapıldığını belirterek, emekli maaş ve ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını söyledi.

"Toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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