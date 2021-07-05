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Bakan Yanık'tan çok önemli 'Elmalı davası' açıklaması!

Bakan Yanık'tan çok önemli 'Elmalı davası' açıklaması!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TRT Haber'de soruları yanıtladı. Bakan Yanık, Türkiye'nin gündemine oturan 'Elmalı davası'ndaki sosyal medyada paylaşılan çizimlerle ilgili olarak konuştu

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Bakan Yanık 'Elmalı davası'yla ilgili olarak canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yanık, sosyal medyada paylaşılan çizim ve resimlerin dosyaya ait olmadığını belirterek, "Bakanlık olarak bu davayla ilgili iki ayrı süreci eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Birincisi hukuki süreç, ikincisi sosyal destek süreci. Elmalı davasında çocuklarla ilgili durum tespit edildikten sonra sosyal ekonomik destek vermeye başladık.

Bu dava daha bitmedi

Mağdur çocukların durumu çok sıkı takip ediliyor. Dosyanın içeriğiyle alakalı çok detaylı bilgi vermem doğru olmaz. Bu dava daha bitmedi. Bunu kamuoyuna hatırlatmak lazım. Biz kararlılıkla süreci takip ediyoruz. Davayla ilgili olduğu söylenen bir takım ses kayıtları, resimler ve çizimler bu dosyaya ait değil. Dezenformasyonlara dikkat etmek lazım.'' dedi.

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