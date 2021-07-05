İngiltere'de maske zorunluluğunun 19 Temmuz'da kaldırılması planlanıyor

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğun kaldırılması öngörülüyor.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilgili son gelişmelere ilişkin baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz" ifadesini kullandı.

Hükümetin aşılama hedeflerine ulaşma yolunda olduğunu ve aşıların etkili olmaya devam ettiğini aktaran Johnson, 19 Temmuz'dan itibaren 1 metre olan sosyal mesafe kuralının kaldırılacağı ve gece kulüpleri dahil kalan tüm işletmelerin kapasite sınırı olmaksızın açılmasına izin verileceğini belirtti.

Boris Johnson, bu tarih itibarıyla maske takılması için yasal zorunluluğun da kaldırılacağını bildirdi.

Kovid-19 test sonucu pozitif çıkanlar ile temaslı kişilerin kendisini izole etmeye devam edeceğini söyleyen Johnson, ancak iki doz aşı olanların temaslı olması durumunda izolasyondan muaf tutulacağını açıkladı.

Johnson ayrıca 40 yaşın altındakilere yapılacak iki doz aşı arasındaki sürenin 12 haftadan 8 haftaya düşürüleceği bilgisini paylaştı.

Başbakan Johnson, Kovid-19 tedbirlerin kaldırılması noktasında son aşamaya geçilip geçilmeyeceğine ilişkin nihai kararın son veriler gözden geçirildikten sonra 12 Temmuz'da alınacağını kaydetti.