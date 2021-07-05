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Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye suçlama: Sırlarımız ele geçirilecek

Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye suçlama: Sırlarımız ele geçirilecek

Türkiye ile Katar arasındaki askeri anlaşma, Fransız ve Yunanları endişelendirdi. Türkiye'nin bu hamleyle Katar'a ait Rafale savaş uçaklarının sırlarına hakim olacağı ve bunları Rafale alan Atina'ya karşı kullanacağı öne sürüldü.

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Doğu Akdeniz'de 2020 yazında Türkiye karşısında paniğe kapılıp silahlanma yarışına giren Yunanistan, müttefiki Fransa'dan 6'sı yeni geri kalanı ikinci el 18 Rafale savaş uçağı satın aldı. Anlaşma bu yılın ocak ayında Yunan Parlamentosu tarafından onaylandı. İki ülkenin savunma bakanları büyük bir törenle ocak ayı sonunda Atina'da imzaları attı.

İkinci el Rafale jetlerinin bu ay içinde Yunanistan'a teslim edilmesi beklenirken Fransız medyasından el alan Yunan gazeteleri ilginç bir iddia ortaya attı. Türkiye ile Katar arasında imzalanan ve Katar savaş uçaklarının Türkiye'de konuşlanmalarına olanak sağlayan anlaşma, Atina'da büyük endişe yarattı.

Yunan medyası, söz konusu anlaşma çerçevesinde Katar Hava Kuvvetlerine ait Rafale savaş uçaklarının da Türkiye'de konuşlanacağını dolayısıyla Türk pilotların Yunanistan'ın da Fransa'ya sipariş verdiği bu uçaklar hakkında önemli bilgi ve tecrübe edinme fırsatı bulacaklarını belirtti. Anlaşmayı 'tehlikeli' olarak yorumlayan Yunan medyası, Türkiye'nin Rafale savaş uçakları yüzünden Ege'de sorunlar yaşayacağının bilincinde olduğunu, Katar ile imzaladığı anlaşma sayesinde de Türk pilotların bu uçaklar hakkında eğitim görmelerini amaçladığını öne sürdü.

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