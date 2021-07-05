Artvin ilçesi Yusufeli'nin taşınacağı yeni yerinde kura heyecanı

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nda sona gelindi. 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesi, Yansıtıcılar mevkiinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa edildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "13-14 Temmuz'da çekilecek kuralarla vatandaşlarımızın yeni ev ve iş yerlerinin yeri belirlenecek" dedi.

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Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatında sona gelindi. Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda yıl sonunda su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.

150 yıllık tarihinde 7. kez taşınmaya hazırlanıyor

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7. kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkiinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa edildi. Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki inşaat çalışmaları da tamamlandı. Bölge halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanırken Yusufeli'nin sonbaharda yeni yerine taşınacağı açıklandı. İlçede halkın yeni yaşam ve iş yeri alanları ise kurayla belirlenecek. Kuralar, 13-14 Temmuz'da çekilecek.