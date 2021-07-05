Zülfü Livaneli'nin Bülent Ecevit iddiasına Süleyman Yağız'dan sert tepki: Değmezmişsin

DSP eski milletvekili ve gazeteci Süleyman Yağız, Zülfü Livaneli'nin Bülen Ecevit döneminde FETÖ'nün devlete yerleştiğini iddiasına sert tepki gösterdi. Yurt dışına kaçan Livaneli'yle ilgili bir haberi Yeni Ortam gazetesinde yayınlatanın kendisi olduğunu belirten Yağız, "Değmezmişsin!" dedi.

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CHP'li eski milletvekili sanatçı Zülfü Livaneli'nin Bülent Ecevit'le ilgili sözleri gündeme oturdu.

Livaneli'nin "Ecevit, Fethullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı sundu. Cemaati devlete ilk yerleştiren Tayyip Erdoğan değil, Bülent Ecevit’tir." açıklaması çok tartışıldı.

"Livaneli'nin kız kardeşi Ecevit döneminde müdür idi"

Livaneli'ye bir dönem Ecevit'in en yakınındaki isimlerden biri olan DSP'li eski milletvekili ve gazeteci Süleyman Yağız'dan sert tepki geldi. Livaneli'yi Ecevit'e iftira atmakla suçlayan Yağız, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Ecevit'e iftira atan Ömer Zülfü Livaneli'nin rahmetli kız kardeşi Seyhan Livaneli Ecevit Hükümeti döneminde Kültür Bakanlığı Halk Kültürü Araştırmaları Genel Müdürü idi...

AKP işbaşı yapınca görevden alındı.

Buna karşın Zülfü Bey, Ecevit'e iftira atmakta bir sakınca görmüyor.

Yazık!.. Çok yazık!..

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Ecevit'in geçmişte Fethullah cemaati ile ilişkisi, İNANÇLARA SAYGILI LAİKLİK İLKESİ gereği mütedeyyin çevrelerle solu buluşturmayı amaçlıyordu.

İlişki de cemaatin yurtdışındaki okullarıyla ilgili bir iki şey söylemesiyle sınırlıydı.

Ecevit, Avustralya'da trafik kazasında hayatını kaybeden bir cemaat liderinin de vasiyet ettiği yere gömülmesi için Bakanlar Kurulu kararı çıkarttırmıştı.

Zaman gazetesine "Solu dindarlara buluşturmak"tan söz ediyordu"

Zülfü Bey gibilerinin anlama yetisi, bu tür işlere yetmiyor diyeceğim ama... Yanlış anımsamıyorsam, Zülfü Bey de o yıllarda FETÖ'cü Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, sanki ilk kez kendisi söylüyormuş gibi "solu dindarlara buluşturmak"tan söz ediyordu. Şimdi ise Ecevit'i suçluyor. Yazıklar olsun!

"Eskidikçe gündemde kalmaya çalışıyorsun"



Ömer Zülfü Bey, Bank Asya'yı açanları da unutuyor!

Sen müzisyen misin, müzevir misin, nesin kardeşim? Diyelim ki, dediklerin doğru... Değil de... E peki, sen bu bilgileri nereden aldın? İstihbaratçı mısın be kardeşim.

Ecevit'in birinci derece yakınında görev yaptım; ben o zaman bir tek FETÖ'cü görmedim... Sen nasıl biliyorsun? Biliyorum, bir b.k bilmiyorsun ama eskidikçe gündemde kalmaya çalışıyorsun!

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Senin haberin var mı bilmiyorum:

Yurtdışındayken seninle ilgili bir haberi dönemin genç halk bilimcisi olarak Yeni Ortam gazetesinde yayımlatan da bendim Ömer Zülfü Bey... Rahmetli Onat Kutlar ağabey vermişti... Değmezmişsin!

Hadi, başka kapıya!"