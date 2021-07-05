Tokat'ta eski damat dehşet saçtı! Eşiyle birlikte 2 kadını daha bıçakla yaraladı

TOKAT'ta eski kaynanasının evine çocuklarını görmeye giden damat dehşet saçtı. Boşandığı eşini, kaynanasını ve eşinin teyzesini bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis tarafından yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay; Niksar Çepnibey Mahallesi Ulucan Sokakta bugün meydana geldi. İki hafta önce anlaşmalı şekilde eşinden boşanan E.Y, kaynanasının evine çocuklarını görmeye gitti. Bu sırada yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. E.Y., eski eşi E.K., kaynanası C.K. ve eşinin teyzesi A.Ş.’yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Saldırgan yakalandı

Kanlar içinde kalan kadınlara ilk müdahaleyi 112 ekipleri olay yerinde yaptı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüpheli E.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Resmen katletmeye gelmiş"

Bıçaklanan kadının amcasının oğlu Mustafa Köksalan yaşanan olaya tepkisini dile getirerek, "15 gün önce kendisi boşandı, damat katliamı diyorum ben buna. Anlaşmalı boşanma yaptı sonra gelip eşini, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kardeşini gelip burada bıçaklamış. Resmen katletmeye gelmiş, kanun bunun cezasını inşallah verir” diye konuştu.