BIST 1.391
DOLAR 8,66
EURO 10,28
ALTIN 499,18
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Tokat'ta eski damat dehşet saçtı! Eşiyle birlikte 2 kadını daha bıçakla yaraladı

Tokat'ta eski damat dehşet saçtı! Eşiyle birlikte 2 kadını daha bıçakla yaraladı

TOKAT'ta eski kaynanasının evine çocuklarını görmeye giden damat dehşet saçtı. Boşandığı eşini, kaynanasını ve eşinin teyzesini bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis tarafından yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay; Niksar Çepnibey Mahallesi Ulucan Sokakta bugün meydana geldi. İki hafta önce anlaşmalı şekilde eşinden boşanan E.Y, kaynanasının evine çocuklarını görmeye gitti. Bu sırada yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. E.Y., eski eşi E.K., kaynanası C.K. ve eşinin teyzesi A.Ş.’yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Saldırgan yakalandı
Kanlar içinde kalan kadınlara ilk müdahaleyi 112 ekipleri olay yerinde yaptı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüpheli E.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Resmen katletmeye gelmiş"
Bıçaklanan kadının amcasının oğlu Mustafa Köksalan yaşanan olaya tepkisini dile getirerek, "15 gün önce kendisi boşandı, damat katliamı diyorum ben buna. Anlaşmalı boşanma yaptı sonra gelip eşini, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kardeşini gelip burada bıçaklamış. Resmen katletmeye gelmiş, kanun bunun cezasını inşallah verir” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da yeni tartışma! Aşı randevusuna gitmeyenlere para cezası önerisi
Almanya'da yeni tartışma! Aşı randevusuna gitmeyenlere para cezası önerisi
Mevlüt Çavuşoğlu acı haberi duyurdu! Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti işte ölüm sebebi
Mevlüt Çavuşoğlu acı haberi duyurdu! Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti işte ölüm sebebi
Jeff Bezos, Amazon'daki CEO'luğu bırakıyor uzaya yolculuğa 15 gün kaldı
Jeff Bezos, Amazon'daki CEO'luğu bırakıyor uzaya yolculuğa 15 gün kaldı
Tekirdağ'da sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Tekirdağ'da sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Trabzon'da feci kazada yürek yakan detay ortaya çıktı! Meğer son anda...
Trabzon'da feci kazada yürek yakan detay ortaya çıktı! Meğer son anda...
Teknoloji devlerinden veri yasaları değişimine tepki
Teknoloji devlerinden veri yasaları değişimine tepki
Darbeci Hafter'in talebine ABD yargısından tokat gibi yanıt
Darbeci Hafter'in talebine ABD yargısından tokat gibi yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın kararı: 7 yıl vadeli olarak 9 Temmuz'da başlayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın kararı: 7 yıl vadeli olarak 9 Temmuz'da başlayacak
Ankara'da emekli maaşını çektikten saniyeler sonra ölüme yakalandı
Ankara'da emekli maaşını çektikten saniyeler sonra ölüme yakalandı
İzmir'de sır ölüm! Tarlada o halde görenler şok oldu: Sinir krizi geçirdiler
İzmir'de sır ölüm! Tarlada o halde görenler şok oldu: Sinir krizi geçirdiler