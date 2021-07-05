Mevlüt Çavuşoğlu acı haberi duyurdu! Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti işte ölüm sebebi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'da, Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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15 Temmuz 2020'de Türkiye St. Petersburg Başkonsolosu olarak göreve başlayan Mehmet Ferhan Yorulmaz, bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyordu. Başkonsolosu Yorulmaz tedavi gördüğü St. Petersburg'da koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Başkonsolosun cenazesinin Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'nın St. Petersburg kentindeki başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Çavuşoğlu "Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.







Mehmet Ferhan Yorulmaz kimdir?

15 Ekim 2020'de Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Başkonsolosu olarak göreve başladı. Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Ve Türk Cumhuriyetleri kitabının yazarıdır. Ferhan Yorulmaz kitapları Vadi Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Ferhan Yorulmaz tarafından yazılan son kitap "Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Ve Türk Cumhuriyetleri", Vadi Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.