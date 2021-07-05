Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan iki doz açıklaması: Aşı hastalık geçirdiği tarihe göre ayarlanır

Bilim Kurulu kararı ile Kovid-19 geçirenlerden birinci doz BioNTech aşısı olanların ikinci doz randevuları iptal edildi. Prof. Ceyhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 dozda ısrarcı olduğunu belirtti.

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Kovid-19 geçirenlerden birinci doz BioNTech aşısı olanlara, Bakanlık tarafından ikinci doz randevularının iptal edildiğine ilişkin SMS gönderildi.

SMS'te, "Kovid-19 hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Prof. Ceyhan aşının hastalık geçirilen tarihe göre ayarlandığını söyledi ve "Bence 2 doz yapılmalı ama siz Bilim Kurulu kararı gereği tek doz olacaksınız" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları kaydetti:

"Bir insan herhangi bir aşı sonrası hastalık geçirdiyse o aşı etkisiz olmuş demektir, yok sayılır. Bu Covid içinde geçerli. Aşı hastalık geçirdiği tarihe göre ayarlanır. Bence 2 doz yapılmalı ama siz Bilim Kurulu kararı gereği tek doz olacaksınız" dedi.