Eskişehir'de 'papağan' ile vatandaşın kabusu oldular: 50 bin lira...

ESKİŞEHİR’de, ATM’lere ‘papağan’ verilen aparat ve kamera düzeneği yerleştirerek, müşterilerin kart bilgilerini çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ATM'lere ‘papağan’ adı verilen kart kopyalama aparatı takıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından şüphelilerin, C.B. ve M.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, özel bankanın ATM'sine aynı aparatı takarken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; çok sayıda kopyalama düzeneği, banka kartı, cep telefonu, kamera düzeneği, taşınabilir bellek ve elektronik çip ele geçirildi.



Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan C.B. ve M.Ö.’nün, Eskişehir’in yanı sıra birçok şehirde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları ve şu ana kadar kart bilgilerini çaldıkları kişilerin hesaplarından 50 bin çektikleri saptandı. Hesaplar üzerinde inceleme sürerken, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.