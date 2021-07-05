Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Uzun kuyruklar oluştu: Memleketimiz gibisi yok
Yurt dışında yaşayan gurbetçiler, Kurban Bayramını memleketlerinde geçirmek için akın akın Türkiye’ye geliyor. Dönüş yolundaki Kapıkule Sınır Kapısında yoğunluk oluştu.
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı, sezonunun başlamasıyla uzun bir aradan sonra en hareketli günlerini yaşıyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, adeta akın akın geliyor.
Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, araçlarıyla Kapıkule Sınır Kapısında yoğunluk oluşturdu.
Peron girişlerinde araçların giriş yapmasına rağmen sahada uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. Sınır kapısındaki yoğunluğun yaz sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
Belçika’dan Tekirdağ’a gelmek için yolara düşen gurbetçi Zekeriya Çakar, “Uzun yolculuktan geldik ve çok memnunuz. Tabi birazda yorgunuz. Vatan sevgisi var, bu yolları vatanımız için teptik." ifadelerini kullandı.