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Beşiktaş, Larin'e resti çekti: Ya imzala ya transfer ol

Beşiktaş, Larin'e resti çekti: Ya imzala ya transfer ol

Beşiktaş yönetimi, eldeki tek forvet olan Cyle Larin ile sözleşme uzatma konusunu çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak yönetimin, Larin'e rest çeker nitelikte teklif yaptığı öğrenildi.

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Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezon önemli bir çıkış sergileyen Cyle Larin sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yüz yüze görüştüğü ve teklif yaptığı oyuncu düşünmek için süre istemişti.

Larin'in aradan geçen zaman zarfında Beşiktaş yönetimine olumlu yanıt vermediği ifade edildi. Kanadalı futbolcu 1 yıl sözleşmesi kaldığı için tüm kozları elinde bulundururken, sözleşme uzatmaya yanaşmadığı öğrenildi.

"Ya imzala ya transfer ol"
Yönetim cephesinin Larin'e "İmzalayalım sözleşmeni uzatalım, kabul etmiyorsan da başka bir takıma bonservisle transferini gerçekleştirelim" dediği belirtilirken, deneyimli hücumcunun, "Beşiktaş ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ayrılık gibi düşüncem yok." dediği belirtildi.

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