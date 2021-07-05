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ADV Nişantaşı'na sağlıklı evler geliyor

Prenses Kate Middleton'a koronavirüs şoku! Karantinaya alındı

Prenses Kate Middleton'a koronavirüs şoku! Karantinaya alındı

Prenses Kate Middleton'ın, yeni tip koronavirüs hastası birine temaslı olduğu için kendisini 10 gün karantinaya aldığı açıklandı.

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İngiltere'de Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan biriyle teması olduğu için kendisini 10 gün karantinaya aldığı açıklandı.

Kensigton Sarayından yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle teması olduğu için kendisini evinde tecrit eden Kate Middleton'ın, herhangi bir semptomu olmadığı ancak ilgili tüm hükümet yönergelerini takip ettiği belirtildi.

Evinde 10 gün karantinada kalacak olan Middleton'ın son halka açık etkinliğinin geçen cuma günü Wimbledon ziyareti olduğu biliniyor.

Cambridge Düşesi, daha önce iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmıştı.

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